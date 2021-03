Vaktsiinitootja vedas Euroopa Liitu alt. Kogused kahanevad kolossaalselt ja lubadusi ei täideta

Juba mitu kuud saab tervise-ja tööminister Tanel Kiik ikka ja jälle teate, et Eestisse jõuab lubatust vähem vaktsiini. Peaks tulema 25 000, tuleb null. Peaks tulema 40 000, tuleb 5000. Ja nii nädalast nädalasse. Kõige suuremad on probleemid just AstraZenecaga ning üle Euroopa.

AstraZeneca juht Pascal Soriot on öelnud, et konkreetseid arve ei olegi Euroopa Liiduga kivisse raiutud. „Kokkulepe on väga selge: meie kohustus on, ja ma tsiteerin, „kõik, mis võimalik."

Ravimitootja Suurbritannia kahest vabrikust eurooplased vaktsiini ei saa. Hollandi vabrik seisab. Ainult Belgiast tuleb midagi, kuid seegi ei suuda täita esialgu lubatud 100 miljonit vaktsiinidoosi. Heal juhul jõuab märtsi lõpuks Euroopasse sellest alla poole, kui sedagi. Kümned miljonid doosid AstraZenecat seisavad kuude viisi kasutuseta ettevõtte USA ladudes. Ka neid ei saa Euroopa Liidule anda.

„On selge, et hetkel on asjad üsna keerulised," kommenteeris Euroopa Komisjoni kõneisik Eric Mamer. Lisaks praegusele vaktsiinidefitsiidile andis andis AstraZeneca eelmisel nädalal teada, et ka teise kvartalisse planeeritud 180 miljonist doosist suudetakse Euroopa liidule tarnida vaid pool.