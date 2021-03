New Yorgi kuberneri ümber lahvatas suur ahistamisskandaal

New Yorgi osariigi kuberneri Andrew Cuomo meeskonnal toimub aastas tavaliselt kaks suurt pidulikku üritust. Üks neist on kitsamale ringile, staažikamatele töötajatele. Ent tihtipeale said sinna kutse ka mõned noored naissoost nõunikud.

New York Times kirjutas sel nädalal, et ürituse lähenedes algab Cuomo kontoris arvamismäng: keda seekord kutsutakse? Valikud põhjustavad pahameelt ja sünnitavad spekulatsioone, et üritusele avab ukse kohandumine kontorikultuuriga, mis väljenduvat muu hulgas vaikimisi kehtivas eelduses, et naised kannavad tööl kõrge kontsaga kingi.

Nüüd süüdistavad vähemalt seitse naist demokraat Cuomot ebasobivas käitumises: soovimatutes lähenemis- ja suudluskatsetes ning käperdamises.