New Yorgi kuberneri ümber lahvatas suur ahistamisskandaal

New York Times kirjutas sel nädalal, et ürituse lähenedes algab Cuomo kontoris arvamismäng: keda seekord kutsutakse? Valikud põhjustavad pahameelt ja sünnitavad spekulatsioone, et üritusele avab ukse kohandumine kontorikultuuriga, mis väljenduvat muu hulgas vaikimisi kehtivas eelduses, et naised kannavad tööl kõrge kontsaga kingi.

Üritusele avab ukse kohandumine kontorikultuuriga, mis väljenduvat ka eelduses, et naised kannavad tööl kõrge kontsaga kingi.

Nüüd süüdistavad vähemalt seitse naist demokraat Cuomot ebasobivas käitumises: soovimatutes lähenemis- ja suudluskatsetes ning käperdamises.

35 Cuomo endist ja praegust töötajat kinnitasid New York Timesile, et kuberneri kontoris valitseb äärmiselt kaootiline, ebaprofessionaalne ja mürgine tööõhkkond. Eriti kehtivat need tähelepanekud noorte naiste puhul. Väljaandega suhelnud allikate sõnul ei jaga Cuomo ülesandeid ametioskuste, vaid isikliku meeldivuse põhjal.

Cuomo lemmikud said suuremad töölauad, kutseid pidudele ja võimaluse kuberneri tööreisidel saata. Kontorgi jagunes visuaalselt justkui kaheks: Cuomo vaateväljas istusid nn riietusnõudeid järgivad töötajad, ülejäänud paiknesid teisel pool. Mitu naist – sealhulgas üks Cuomo büroo praeguseid töötajaid – väitsid end tundvat, et jäid mitmest heast võimalusest ilma, sest ei riietunud soositult.

Kuberner kutsus naisi hellitusnimedega, jagas soovimatuid suudlusi, puudutas ja uuris ääri-veeri seksuaalelu kohta.

Kuberneri kriitikute seas on 2017. aastal tema heaks töötanud praegune New Yorgi osariigi senaator Alessandra Biaggi. „Ausalt öeldes peavad inimesed seal töötamisest toibuma ja mõte oma kogemustest rääkida tekitab neis kabuhirmu,” sõnas Biaggi. Tema pidas Cuomo juures vastu seitse kuud. „Kui oled naine, kes tahab tööle keskenduda, on see kõige hullem koht, kus olla,” lausus Biaggi. Sama on rääkinud teisedki kuberneri juures töötanud noored naised.