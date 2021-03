Maaeluminister Urmas Kruuse: tahame hakata maal kodulaenusid käendama

Kui räägitakse, et interneti vedamiseks nn viimast miili ei tahetagi, sest õhu kaudu saab korraliku interneti mõistlikuma hinnaga, siis maaeluminister Urmas Kruuse on kuulnud ka juhtumitest, kui nn viimase miili eest küsitakse hiiglaslikku hinda. Tema sõnul on vaja üle vaadata, kuidas saaks seda probleemi leevendada. „Liitumisel võiks olla hinnalagi, et toetada internetiühenduse rajamist. Olen kuulnud lugusid, kuidas inimesed on pidanud maste püsti panema, et üldse internetti saada,” tõi minister Kruuse näite.

Kas uuel valitsusel on veel mõtteid, kuidas inimesi maal hoida ja uusi juurde tuua?

Ega inimesi maale ei osta, peab olema mingi sisemine tung. Oluline on ka, et oleks töökoht. Koroona tõestas, et maal võiks ja peaks olema piisavalt palju samalaadseid teenuseid nagu linnas. Pean silmas elementaarseid asju, nagu teed ja internet. Praegu, kui kodus tuleb õppida ja töötada, on internet ääretult oluline. Infotehnoloogiaminister veab nn viimase miili lahendamist. Transporti on kergem korraldada piirkondades, kus on välja ehitatud pisilinnad kahe-kolmekorruseliste kortermajadega. Seal on hajaasustusega võrreldes rohkem inimesi. Mu vanemate maakodust oli bussipeatusesse läbi metsa 2,5 kilomeetrit. Buss võiks käia sealt iga kümne minuti tagant, aga elamiseks poleks see ikkagi mõistlik. See tähendab, et tuleks julgemalt kogukonnatransporti ära kasutada. Ühe inimese vedu tuleb odavam kui hoida paari inimese pärast kogu liini püsti. Taristu ja transport on tähtsad, aga noored ütlevad, et ka kool ja lasteaed peaksid lähedal olema. Põhikooli püsimine kodu lähedal on endiselt vajalik. Uuem suund on, et inimesed elavad kahes kohas: korter on linnas ja maja maal, elu jagatakse pooleks.