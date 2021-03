Ma mõistan, et see on tegelikult juba ette otsustatud ja tänane hääletamine üksnes formaalsus. Ent siiski, hea riigikogu, ära vali täna enda uueks juhiks Keskerakonna esimeest Jüri Ratast!

Ära vali teda, kui arvad, et Keskerakond pole oma patte veel lunastanud.