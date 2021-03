Haiglate koroonaravi pikkus vähenes kaks korda. Kas selle taga on tervenemise või statistika ime?

• Eesti haiglad on koroona tõttu suure surve all. Ent ametlikud andmed näitavad, et ravi pikkus varieerub eri kohtades suuresti.

• Kuu aja tagusega võrreldes kirjutatakse patsiendid palju kiiremini koju. Kuidas selleni jõuti?

• Haigekassa koroonaravi rahastamise mudel eraldab raviasutusele rohkem raha, kui koroonaosakonna voodis on patsient.