NÄDALA NÄGU | Jumal: mis asendaks vaktsiini?

„Armas Issand,” ütles ta. „Minu juures käivad inimesed... Ütlevad, et nemad ei usu koroonat, nemad ei usu vaktsiine, nemad ei usu maske, nemad usuvad ainult Jumalat. Ja paluvad, et kirik neid aitaks. Mul tuli selline mõte: kui hakata neile koroonavaktsiini pähe altariküünlaid müüma? Ma viilutaksin küünla ära nagu vorsti ja üks viilakas maksaks 50 eurot. Mis sa arvad sellest äriplaanist?”

Kiitsin mõttes jälle seda vana inglit, kes mulle omal ajal aru pähe pani. See oli veel enne maailma ja inimese loomist. Ma olin siis alles noor kukk, tähtsust täis. Mäletan, et seisin aiateiba otsas ja kiresin, et kui ma hakkan inimesi looma, siis teen nad kõik targad.

„Mina soovitan, et tee ikka lolle ka!” lausus mulle õrrelt üks vana, munemise ammu lõpetanud ingel. „Lollid on kasulikumad, küll sa näed!”

„Et inimesed jumalalt abi otsivad, on hea uudis,” ütlesin ma Urmasele. „Aga pea oma plaaniga siiski hoogu. Altariküünlaid läheb meil endil tarvis. Nii tore ja romantiline on ju teinekord nende valgel veini juua ja mingit head mussi kuulata. Kahju lollidele sisse sööta.”

„Kas sa tõesti arvad, et paarist küünlast piisab?” imestasin mina. „Sa ei tunne lolle! Nende nimi on leegion! Kapitäis küünlaid näritakse ära, nagu oleks rotiparv tuppa pääsenud. Ja ega meie ole ka mingid popsid, et põlve otsas äri ajame. Kui sahkerdada, siis suurelt. Kuula nüüd! Kõigepealt päästa valla kuulujutt, et ametlikud vaktsiinid pole midagi muud kui kuradi kusi. Kui seda roppu asja usklikule inimesele naha alla süstida, siis muutub kusi tinaks. Kui jõuab kätte viimnepäev ja kõik surnud üles äratatakse, siis jäävad vaktsineeritud endiselt haua põhja lamama, sest tina nende sees on raske ega lase paradiisi lennata. Panid kirja?”