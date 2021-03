„Põhjatuule” all. Kuidas Donbassi elanikud kohanesid eluga tunnustamata „rahvavabariigis”. 2 osa

Donetski „rahvavabariigi" (DRV) majanduslikku toimetulekut võib võrrelda reanimatsiooniga - see sarnaneb juhitava hingamise ja lisahapniku andmisega. Oleks vale öelda, et „hapnikku" pumpab pensioni ja eelarveraha kujul igal kuul „rahvavabariiki" ainult Venemaa. Nagu on korduvalt öelnud Ukraina sotsiaalpoliitika minister Marõna Lazebnaja, saab Ukraina pensioni 660 000 eakat, kellel on sissekirjutus Donbassi territooriumil, mida Ukraina ei kontrolli. Raha kantakse neile iga kuu Ukraina pankade arveldusarvetele. Kokku on seda 3,5 miljardit grivnat ehk umbkaudu 103 miljonit eurot.

Ministri andmetel jäi sõja alguses kontrolli alt väljas olevale territooriumile umbes 1,2 miljonit pensionäri. Umbes miljon neist pöördus pensioni saamiseks Ukraina poole.

Need sajad tuhanded eakad võitlevad oma raha eest, mis kokku on igas kuus 100 miljonit eurot. Kuna pangasüsteemi DRV-s ei ole, on vaja raha Ukraina arvetelt kuidagi kätte saada ja tuua sularahas „rahvavabariigi" territooriumile.