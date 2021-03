„Põhjatuule” all. Kuidas Donbassi elanikud kohanesid eluga tunnustamata „rahvavabariigis”. 2 osa

Ministri andmetel jäi sõja alguses kontrolli alt väljas olevale territooriumile umbes 1,2 miljonit pensionäri. Umbes miljon neist pöördus pensioni saamiseks Ukraina poole.

Need sajad tuhanded eakad võitlevad oma raha eest, mis kokku on igas kuus 100 miljonit eurot. Kuna pangasüsteemi DRV-s ei ole, on vaja raha Ukraina arvetelt kuidagi kätte saada ja tuua sularahas „rahvavabariigi” territooriumile. Maksta tuleb teel transpordi eest, sularaha väljavõttu pakkuvatele firmadele, valuutavahetuskontoritele ning silma kinnipigistamise eest tollitöötajatele ja piirivalvuritele. Võitlus pensionide ja pensionäride raha eest on DRV-s mastaapne, keeruline ja paljude jaoks tulus tegevus.

Rikas pensionär

„Kui loll ma olin,” ütleb rätikutesse mähitud vana naine, libiseb teepeenrale ja kukub jääle. Meie, tema teekaaslased, vaatame õudusega tema suurt seljakotti ja veel üht kotti, mis tuleb tirida ratastel kärule. Talvise jäävihma käes püsime vaevu jalul. Vihm muutub jalgade all õhukeseks libedaks koorikuks. On külm, pime, tuuline ja meeletult libe.

Suurte kottide kohta esitatud küsimuse peale hüüatab naine: „Seal on kartulipirukad, arvestusega, et jätkuks kõikideks päevadeks. Siis veel vesi ja voodiriided.” Tema tüüpiline teekond DRV-st Ukraina võimu all olevale territooriumile sisaldab Kiievi rongiga Borõspili linnani sõitmist. See tähendab, et teel tuleb olla kaks ööpäeva. Meie teekaaslane palub end Aleksejevnaks nimetada. Ta on pärit Tšõstjakovest, aga sõidab Borõspili, sest seal Kiievi lähedal registreeris ta end 2014. aastal kauge sõbranna juurde kui „ümberasuja”.

Aleksejevna on ülimalt murelik. Ta kardab pahatahtlikke inimesi, sest on rikas pensionär. 2020. aasta märtsist on tema arveldusarvele kogunenud peaaegu 16 000 grivnat, umbkaudu 500 eurot.