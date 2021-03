VÄLK JA PAUK | Greete Palgi: millal unustati, et tegudel on tagajärjed?

Paistab, et viimasel ajal mõõdetakse paberit üks kord, lüüakse käärid sellele üheksa korda sisse ja siis ollakse veel üllatunud, et sündis käkk!

Kuidas on poliitikud, saatetegijad, sotsiaalmeedia staarid ja paljud teised nii lühinägelikud, et ei oota vähemal või suuremal moel nõmedale käitumisele inimeste pahameelt? Veel enam - mõned hakkavad vastu hurjutama, et miks teda kritiseeritakse!

Alles jõudsid eilseks uudiseks muutuda TV3 saates „Duubel” tehtud ebaõnnestunud paroodia sotsiaalmeediatähtedest ja sellele järgnenud veel ebaõnnestunum vabandus, kui saade tulistas endale järgmised kuulid jalga.