JUHTKIRI | Lasnamäe katastroof

Eesti ühe suurema nakatumisega piirkonnas Lasnamäel on koroonaviirus end nüüd puust ja punaselt Tallinna siluetile joonistanud. Umbes 750-st Lasnamäe elumajast 600-s on vähemalt üks teadaolev nakatunu. Kolmandikus hoonetes levivad viiruskolded. Sisuliselt võib iga hoonet vaadates nentida: seisan silmitsi viirusega.

Viimane, mida viiruse rünnaku epitsentrisse sattunud lasnamäelased praegu vajavad, on taudi pärast stigmatiseerimine. Paljuski on sealne katastroofiline olukord tingitud just sellest, et paremalgi ajal on paljud poliitikud kippunud võtma Lasnamäed otsekui võõrkeha.