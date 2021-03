Hans H. Luik jõuab esimese kuueni ehk Niimoodi liigub tark mees, raha taskus

Kiire pööruga mees

Doktor Ruth Oltjeri, endise sisehaiguste arsti ja desinfektsioonivahendeid tootva Chemi-Pharmi omaniku sõnul on Hans veel üks väga üksikutest isiksustest Eesti ajakirjanduses. „Mõnikord ei mahu tema käitumine harjumuspärastesse raamidesse. Aga hea ja vaba ajakirjandus vajab isiksusi, kes julgeksid pead tõsta ka siis, kui enamus lööb silmad maha. Hans H. Luige elu tähendabki Eesti viimase nelja kümnendi ajalugu. Ajaloo alguseks võiks sel juhul pidada tema ajakirjandusõpinguid ja EÜE-t, tähtsaks vahejaamadeks Eesti Ekspressi asutamine ja Eesti iseseisvumine. Riigikogu liige pole Luik küll veel olnud, aga tundub, et kõigest ülejäänust, mis Eestis juhtunud, on tal isiklik kogemus olemas. Tema mõtted vääriksid igal juhul veelgi suuremat kandepinda – näiteks Toompea vajaks kindlasti selle mehe tervet mõistust, väga head analüüsioskust ja pühendumust Eestile,“ usub Oltjer.