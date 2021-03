Tiit Terik: Eesti jäätmekorraldus on Euroopa mõistes uskumatu - oleme ajale jalgu jäänud

Jäätmetest kui toorainest, mida on vaja võimalikult suurel hulgal tagasi tootmisesse suunata, räägitakse palju. Kahjuks näitas hiljutine ajakirjanduslik eksperiment, et ringmajandusest küll räägitakse, kuid reaalsetes tegevustes on jätkuvalt pigem puudujääke. Loomulikult on valguse ja soojuse tegemine ladustamisest mõistlikum, kuid kas see ongi meie võimete piir?

Pandipakendi ehk pudelitaara osas oleme päris heal järjel, muus osas on lood keskpärased.