Luige kohta on öeldud nii: „Mulle oli lasteaias pähe taotud, et kõige ägedam ja andekam inimene maailmas on Lenin. Kohutavalt töökas, teeb palju asju korraga ja magab vähe ja on kõige andekam ja vägevam mees. Ja siis ma vaatasin, kuidas Hans töötab: trükib teksti, kõrvaklapid peas, kirjutab lugu. Ja samal ajal kuulab raadiot ja vestleb kellegagi ja annab mulle korralduse, et ma veel kellegi telefoni otsa saaks. Uskumatu! Ma vaatasin, et see inimene on võimas nagu Lenin!“