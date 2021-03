Lugupeetud endisele ajakirjanikule ei tohiks olla võõras, et meedias leiab kõlapinda ennekõike see, mis skandaalimaiguline, hoogsalt klikke ja selle kaudu reklaamitulu toob. Ei ole avaldamisvääriline artikkel, et harvendusraiega ei lõigatud ristipuid, ei mindud üle piiri naabri metsa ega tekitatud pinnasesse sügavaid roopaid.

Sama lugu on istutamise ja hooldamisega.