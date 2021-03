Kultuuriminister: lisaeelarvet koostades arvestasime kultuuriasutuste kolmekuulise sulgemisega

Mainisite Eesti Päevalehe sporditoimetuse juhile Peep Pahvile antud intervjuus (16.2), et sport on jäänud ministeeriumis vaeslapse ossa. Ega kultuurirahval ole põhjust muretseda, et vaekauss nüüd teisele poole kaldub?

See, et minu eriala on seotud spordiga, pigem lihtsustab teemade käsitlemist ja spordivaldkonna probleemide mõistmist. Pigem võiks küsida, kus see tasakaal on. Et kui sport saab senisest rohkem tähelepanu, siis kas kultuur saab igal juhul vähem? Tegelikult probleemi pole, saame mõlemad valdkonnad tasakaalukalt arendatud ja nende eest seistud.

Või tuleks ministeerium lahutada kaheks?

Nende kahe valdkonna mõju on ühiskonnale väga oluline, paljusid asju tehakse koos. Liikumisharrastuse üritused on tihti seotud kultuuriüritustega. Kokkupuutepunkte on väga palju. Mida rohkem lahutame, seda raskem on valdkondadevahelisi seoseid leida. Mina probleemi ei näe.

Viimane aasta on olnud kultuurile eriti keerukas. Kas saab tuua esile eriti palju kannatanud valdkonna(d)? Näiteks kontserdikorraldajad pole peaaegu terve aasta saanud suurt midagi teha erinevalt näiteks teatritest, mis teisel poolaastal lahti olid. Tõsi, piirangutega.

Tõesti, suurte kontsertide korraldamine on olnud keelatud. Käive on olnud null. Tõsi on aga see, et kultuurivaldkond tervikuna (koos turismiga) on üks tugevamini pihta saanud sektor. Ministeeriumi esitatud toetusmeetmete pakett seda ka peegeldab.

Leevendust toob lisaeelarves olev kuue miljoni eurone riskifond, mis on mõeldud just suurte muusika- ja spordisündmuste korraldajatele. See annab neile praeguses olukorras majanduslikku riski võttes teatud kindlustunde.

Sügisel mainisid kontserdikorraldajad, et abi oleks sellest, kui kontserdipiletite käibemaksumäära langetataks 20%-lt 9%-le. Soomes on see määr 10%, Lätis 0%. Korraldajate sõnul suhestuks 9% ka teiste käibemaksumääradega, mis meil praegu on. Ega selles küsimuses ole plaani kontserdikorraldajatele vastu tulla?