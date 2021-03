Päikeseline lugu 1960. aastate Soome „kalevipoegadest” tangoviiside saatel

Raamatu pealkiri tuleneb sellest, et see räägib tantsupidudel tangosid, humpasid ja jenkasid mängivatest pillimeestest. Ühtlasi on juttu noorte soomlaste Rootsi tööle minekust ja kahe inimese armastusest.

End lõõtspillimängija ja veoautoomaniku abilisena kuidagi ära elatanud minategelane Sauli jääb sissetulekuta, kui tantsuorkestrist Hurma lahkub teadmata kuhu tema armastatu Elina, kes oli lauljannana selle peamine tõmbenumber. Ühtlasi kaob veokimehetöö, sest vana Volvo ütleb üles.