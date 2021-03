ARVUSTUS | Pitsa „Calzone”, üle keskmise Eesti tümakas laiale kuulajaskonnale

Kõigest mõne kuuga Eesti popmuusika tippu jõudnud superbänd Pitsa (reket, kohver, boipepperoni) andis veebruaris välja debüütalbumi „Calzone". 12 lauluga album ilmus nii digitaalselt kui ka elusuuruses pitsat imiteeriva piltvinüülina. Ehkki võiks arvata, et keskmine Pitsa kuulaja ei huvitu vinüülkandjatest, on „Calzone" kujundus nii vaimukas ja omanäoline, et võidab kindlasti juurde nii mõnegi noore vinüülisõbra.

Albumi esimene pool koosneb peamiselt juba videosinglitena ilmunud banger'itest. Avapala „9000069" on ulja ja kaasakiskuva diskorütmiga ja selle eneseirooniast pakatavad sõnad annavad kuulajale juba päris alguses märku, et Pitsa ei võta ennast surmtõsiselt. Enda üle kergelt muigav hoiak domineerib kogu esimeses plaadipooles.