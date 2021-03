Läti eksperdid: peame tagama, et meil ei läheks nagu Eestis

Eestis alles hiljuti kehtestatud ranged piirangud on Lätis valitsenud juba alates detsembrist. Valitsusele on abiks olnud Eesti hoiatav eeskuju, mis näitab lätlastele üle kolme kuu kestnud piirangute vajadust. Pinged aga suurenevad, sest valitsus tegutseb mitmest suunast tuleva surve all. Enamik elanikke ootab, et vähemalt osa piiranguid kaotataks. Tähtsaimad nakkusteadlased aga hoiatavad häälekalt, et kiirustades tehtud otsustel on ohtlikud tagajärjed.

Lisapingeid tekitab valitsuse ettearvamatu käitumine. Nädalaid kestis valitsuses peataolek küsimuses, kuidas reguleerida juuksuri- ja ilusalongide tegevust. Viimaks otsustati need märtsist taas avada. Pikalt valitses segadus ka küsimuses, kas raamatupoed ja lasteaiad peaksid lahti olema või mitte. Üks häälekamaid vaidlusi käis rahvusvahelise reisimise lubamise üle. Riia lennujaamast oli põhimõtteliselt keelatud Euroopast väljapoole lennata, aga kuna piirid olid lahti, hakkasid lätlased lendama Tallinna ja Vilniuse lennujaama kaudu. Seega otsustas valitsus 17. märtsist lubada uuesti Riiast kolmandatesse riikidesse lennata. Otsust kritiseeris karmilt nakkusteadlane Uga Dumpis, sest selliste lendude lubamine on varem Lätile juba kolm korda kätte maksnud.