Lauri Läänemets: „Vabaduse sõidus“ peaks nägema appikarjet

Hiljuti saime lugeda uudist, et Eesti riigi toetused oma inimestele selles kriisis on maailmas viimaste seas – jagame tagumise tipu kohti mõne Aafrika ja Ida- Euroopa riigiga.

Seda kriisi iseloomustavad toetused, mis on suunatud loogikast säilitada ettevõtlus, inimene on teisejärguline. Palgatoetus, laenud, garantiid aitavad hoida küll töökohti, kuid ühiskonda vaadatakse ainult läbi majandustegevuse. Need, kes aga töö on kaotanud või kelle sissetulekud miinimumini on kukkunud, neid pole märgatud.