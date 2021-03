Professor: ka ehitusmaterjalide süsinikujalajälg tuleb kontrolli all hoida

Kurnitski rõhutab, et oluline on süsinikuneutraalsuse tervikpilt. „Hoone ehituse puhul on nii, et hoone kasutusaegne energiakasutus moodustab CO 2 emissioonist u 80%. Seda praeguse energiatootmise kasvuhoonegaaside heite puhul ja kui võtta hoone elukaareks tavapärane 50 aastat,” selgitab Kurnitski.

Ehitusmaterjalide osakaal – kui palju hoone valmis saamiseks kasvuhoonegaase tekitatakse – on seni olnud suhteliselt väike. „Aga mida rohkem kasutame taastuvenergiat, seda vähem tekib kasutusaegsest energiakasutusest emissiooni. Teine asi on see, et hooned ehitatakse väga energiatõhusad. Praegu ehitatavad uued hooned võtavad mitu korda vähem energiat kui vanemad majad.”

Ent oluline on hoida kontrolli all ka ehitusmaterjalide emissiooni. „See on uus teema,” tõdeb Kurnitski. „Soomes ja Rootsis, kus energiatootmine on juba rohelisem, näitavad arvutused, et ehitusmaterjalide osakaal 50-aastases elukaares võib olla u 40%. See kasvab ka Eesti tingimustes.”

Kurnitski viitab EL-ist tulnud uuele energiatõhususe initsiatiivile. Eesti juhindub energiasäästu poliitikas peamiselt 2010. aastal vastu võetud Euroopa Liidu hoonete energiatõhususe direktiivist ja pikas perspektiivis on eesmärk kliimaneutraalsus. „Kuid initsiatiiv ehitusmaterjalide süsinikujalajälje vähendamiseks ja hoone projekteerimiseks kujul, et süsinikujalajälg oleks kontrolli all ja selle vähendamiseks valitaks vastavad materjalid, on tulnud Põhjamaadest. Soome, Rootsi ja ka Norra valmistavad ette uut regulatsiooni hoonete süsinikujalajäljele,” räägib Kurnitski. „Tegemist on tulevikuteemaga ja kui me tahame saavutada kliimaneutraalsust, on oluline emissiooni läbivalt piirata.”

Pole nii mustvalge