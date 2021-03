JUHTKIRI | Noorte ärakasutamist saab vähendada

Kõik need lood on selge märk, et lapsed vajavad seksuaalkasvatust. Andke sellele teine ja maailmavaateliselt meelepärasem nimetus, kui soovite, aga peame silmas kasvatust, mis annab lapsele arusaamise sellest, mida ei tohi täiskasvanu (või ka eakaaslane) temaga teha, enesekindluse sobimatuid lähenemiskatseid tõrjuda ja julguse neist teada anda, et ahistaja ei saaks karistamatult edasi tegutseda.