Me kõik saame aru, et jäätmed on ressurss, mida ei ole mõistlik lihtsalt ära põletada või maha matta. Samas ei tohi jäätmete käitlemine olla ainult suure kasumi teenimisele suunatud tegevus, mis tõenäoliselt ongi põhjustanud probleemse olukorra pakendijäätmetega skeemitamisel.

Täna jäätmete kogumisel toimuvad lahendused ei ole läbipaistvad ja on ressursse raiskavad. Miks peab pakendeid koguma avalikus ruumis asuvate konteineritega, kui nendega seotud probleemid on juba pikalt kestnud ja terava kriitikana lauale toodud ka riigikontrolli poolt? Meile reklaamitud sõnum „koguge pakendeid liigiti, sest saate need tasuta üle anda“ on tegelikult ju väärinfo.

Tasuta asju ei ole olemas ning inimesed on tegelikult pakendite käitlemise kulu juba toote hinna sees kinni maksnud. Paljud inimesed ei tea tänaseni, et pakendite kogumise ja ringlusse võtmise kohustus on taaskasutusorganisatsioonidel, mitte omavalitsustel ega inimestel endil. Tänane reaalsus on aga see, et suurem osa müügipakendist on endiselt segaolmejäätmete hulgas, avalikud kogumiskonteinerid on alalõpmata jäätmeid täis ning prügistavad meie tänavaid.