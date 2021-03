KOLUMN | Olev Remsu: presidendiamet mõjub Eestis kunstliku moodustisena

Hea, et leidub huvilisi, muidu võiks juhtuda see, mida prognoositakse mõnes kuningriigis: monarhia lihtsalt sureb välja, sest nende seas, kel on selleks õigus, ei ole inimesi, kes oleksid nõus kuningaks-kuningannaks hakkama. Küllap Soomere oli esimene kandidaat ja saab sellest mõningase edemuse, kuid arvata on, et tuleb teisigi. Üksikkandidaat kuuluks õnneks meile juba täiesti võõrasse vaimumaailma.

Presidentide endi kohta ütlen vaid nii palju, et praegune mulle meeldib, just see, et ta võitleb keerutamata ja kavaldamata läänelike väärtuste eest. Muuseas, ka sportlikkus kuulub nende hulka. Eelmisel riigipeal jäi puudu karismat, ta polnud jõuline tribüüniinimene, mida amet eeldab, nokitses pigem vaikselt ja varjatult kabinettides. Üleüle-eelmisel oli parim kujundlik keelepruuk ja ilmatu eruditsioon koos teatud blufiprotsendiga, ta paistis silma just oma karismaga ja inspireeris inimesi, kahjuks tähendas see mõnikord manipuleerimistki.

Paraku jättis ta saladusse, kuidas temasuguse ankeediga inimene nõukogude ajal nii tihti välismaal käis. Pole võimatu, et ta on deponeerinud vastuse sellele küsimusele mõnda arhiivi, näiteks Tartu kirjandusmuuseumi, ning lubanud seda lugeda alles kauges tulevikus, mil asi on päevakorrast maas ja vastuvaidlemist kindlasti vähem. Kaval nagu ta oli.

Mäletame, et ta tegi ettepaneku viia presidendipalee Kadrioru lossi (kus praegu asub kunstimuuseum), ja kindlasti oleks see tähendanud liikumist presidentaalse vabariigi poole. Väline kest ja sisetuum on alati kooskõlas. Konstantin Päts tegigi endale presidentaalse vabariigi ja seetõttu me temast siin ei räägigi.