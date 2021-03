Valitsus Huawei-määrusega kahvlis: kaks sideettevõtjat ähvardavad riiki kohtuga

Ligi kaks aastat on MKM küpsetanud sidevõrkude turvalisuse määruse eelnõu. Valmis on tehtud üle tosina variandi. Dokumendi kaalukaim küsimus on, mis ajaks peavad ohtlikeks peetavad seadmed – näiteks Huawei 4G saatjad, mida kasutab laialdaselt just Elisa – olema mastide küljest maha kruvitud.

Mullu septembris saatiski MKM sidefirmadele määruse kavandi, kus kirjas kuupäev 1. jaanuar 2024.

Tänavu 1. märtsil kohtusid Tele2 tegevjuht kanadalane Christopher Alan Robbins ning ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt (RE), kes määruse sündi juhib.

„Kui te peaksite Elisale veel armuaega andma, oleme sellele vastu,” koputas Tele2 juht ministri südamele. Robbins arvab, et kuna Huawei seadmed olid ostmise ajal Ericssoniga võrreldes odavamad, annavad need Elisale konkurentsieelise. Mida kauem nad seda tehnoloogiat kasutada saavad, seda kauem see eelis kestab.

Suti nägu oli justkui kivist. Robbinsile tundus, et kohtumine läks hästi. Kuid juba mõni tund pärast kohtumist luges ta Huawei eelnõu uusimat versiooni ja vihastas: Elisale vastu tulles on valitsus lükanud tähtaega kaks aastat edasi, 2025. aasta lõppu.

„See oli šokeeriv,” ütleb Robbins.