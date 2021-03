Keha on meiega karmilt aus: kui inimene varajasi märke ignoreerib, hakkab keha appi hüüdma – algul vaikselt, lõpuks haiguste ja tõsisemate tervisehädadega. Selliseid probleeme ennetada on lihtsam kui tulekahju kustutada. Kui stress ja ületöötamine on rikkunud une tasakaalu, siis on ka varasemal heal magajal raske endist rütmi taastada – tuleb varuda kannatust ja anda endale aega.