Euroopa vaktsiinivolinik: britid hakaku meiega oma doose jagama, või muidu… !

Euroopa Komisjoni siseturu volinik Thierry Breton on paar kuud töötanud sisuliselt vaktsiinivolinikuna, kelle ülesandeks on pidevalt läbi rääkida kaitsedoose tootvate ettevõtetega, et EL-i kodanike vaktsineerimine hoogu juurde saaks. Breton külastas eile Euroopa kõige koroonahaigemat nurka ehk Eestit. Vaktsiinikorvi tal kaasas polnud, küll aga seletas ta visiidi käigus, kuidas vaktsiinide tootmisele hoogu juurde saadakse, millised on takistused ja pääseteed. Volinik rõhutab, et lõppema peab olukord, kus Suurbritannia vaktsineerib end Euroopa toel, kuid sealsed tehased EL-i doose vastu ei saada. Ka räägib ta, miks Venemaa vaktsiinist EL-ile esialgu päästerõngast pole.