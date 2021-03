Täna on riigis kriis ja kriisikommunikatsioon ei saa ega tohi toimuda läbi Facebooki. Vastasel korral pole mõtet imestada, miks piirangutest kinni ei peeta. Kusjuures see pole peaministri esimene kord edastada rahvusliku tähtsusega sõnumeid kitsama levikuga kanalis. Ometi peaks olema selge, et arvestatav osa ühiskonnast siiski ei kasuta sotsiaalmeediat või siis ei tee seda piisava sagedusega.