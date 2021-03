Nüüd on aga valitsus otsustanud varjata eelarve tulupoolt. Nimelt on rahandusminister välja toonud, et 117 miljonit eurot kulub pensionireformi teise samba maksete kompenseerimiseks. Samas on aga lisaeelarves jäetud kajastamata pensionireformist laekuv tulumaks. See summa ei ole üldsegi väike – seniste sambast lahkujate puhul võime laekuvaks tulumaksuks prognoosida 150-200 miljonit eurot.