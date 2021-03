Eestlaste loodud videomäng keelati Austraalias ära

Leiti, et mäng "kujutab, väljendab või tegeleb seksuaalsuse, narkootikumide väärkasutuse või sõltuvusega, kuritegevuse, julmuse, vägivalla või mõne muu eemaletõukava nähtusega" viisil, mis solvab "moraalinorme, sündsustunnet ja kombestikku, mida mõistlikud täiskasvanud üldiselt aktsepteerivad".

Mäng on Austraalias Steami online-mängude veebipoes saadaval juba kaks aastat, kuid pidi enne konsoolimänguna välja tulemist läbima hindamiskomisjoni. Rod Curry, Interactive Games & Entertainment Associationi juht leidis, et "Disco Elysium" on küll laialdaselt hinnatud, kuid selle ära keelamine teda ei üllata.

Curry kritiseeris mängude läbivaatamise süsteemi, öeldes Austraalia Guardianile, et see on ajast ja arust. Curry sõnul kasutatakse videomängude klassifitseerimisel varajastest üheksakümnendatest pärit reeglistikku, mil mänge seostati "moraalse paanikaga" ning neid ei arvatud peavoolu meedia hulka ega peetud üldse omaette kunstiliigiks.

"Kurb reaalsus on see, et videomängudele kehtib palju karmim hindamissüsteem kui mistahes muule sisuloomele," ütles Curry. "Disco Elysiumis" saavad tegelased tarvitada narkootikume, mis on küll lubatud teles ja filmides, ent keelatud mängudes.

Samasuguseid arutelusid on Austraalias ja Uus-Meremaal varem põhjustanud kuulus GTA mänguseeria, mille neljandas osas sai sõidukit juhtida joobes peaga ning sarnaselt varasematele osadele sekstöötajalt teenust tellida.

2019. aasta oktoobris ilmunud rollimängu loomise tuumiku moodustavad eestlased, kuigi tiimiliikmeid on ka teistest riikidest. "Disco Elysiumi" arendas kultuurirühmitusest ZA/UM välja kasvanud mängustuudio. Mängu produtsent oli Kaur Kender ning seda on rahastanud suurärimees Margus Linnamäe.Mängu tegevus toimub samas maailmas, kus Robert Kurvitza ulmeromaan "Püha ja õudne lõhn".