Nii on Euroopa turul Saksamaa kaudu turule tulnud Siemensi kiirtesti kõrval müügis ka Tšehhimaa kaudu turule tulnud Saligen test, mille töökindlus dokumentide järgi olevat „sama hea“. Miskipärast küll on dokumentidest leitav avastamispiir viimasel 10 korda kehvem. Kurioosne on see, et praegu saab meie apteekidest osta just viimast, aga mitte esimest.