Ma loodan, et kõik saavad aru, et vägivallale või vihkamisele avalik kihutamine pole aktsepteeritav. Milles seisneb siis hirm laiendava tõlgendamise ees? Kahjuks on juba näiteid, kus kohtunikud on selle sätte alusel kuriteos süüdi mõistnud inimesi tegevuse eest konkreetsete inimeste vastu nt joodeldamine naabri usulise riituse ajal. Rõhutan igaks juhuks veelkord üle, et ELs sõlmitud kokkulepe on vaid avaliku kihutamise kohta.