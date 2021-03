Antigeeni kiirtestid on juba aasta aega turul olnud ning nende tundlikkus ja täpsus on juba väga hea. Samas pole need võrreldavad testimise kuldstandardi PCR-testiga.

Oluline on teada, et antigeeni kiirtest tuvastab viirust ainult siis, kui viiruse kogus organismis on väga kõrge – tavaliselt 4–5 päeva peale sümptomite teket.