Euroopa Liidul sai lahkest vaktsiiniekspordist kõrini

Neljapäevase virtuaalse Euroopa Ülemkogu kõige põletavam teema on koroonaviirus ja vaktsiinide kättesaadavus. Eile tuli päevavalgele, et Itaalia võimud avastasid Rooma lähedalt Anagnist 29 miljonit AstraZeneca vaktsiinidoosi, mis olid Itaalia väljaande La Stampa teatel toodetud Hollandi tehases ja mõeldud Suurbritanniale. Prantsuse meedia teatel oli vaktsiinitootjal tõenäoliselt plaan need salaja brittidele toimetada. EL-i pahameelt süvendas veelgi tõik, et sellel tehasel pole EL-i jaoks tootmise luba, sest ettevõte pole esitanud vajalikke dokumente.