Ajastus, mida enamus ei tea, on muidugi ülimalt pikantne. Tallinna linnapea sõnum on nimelt käik Keskerakonna siseses võimuvõitluses. Just täna on Tanel Kiik, minister kelle haldusalas teema on, Riigikogu puldis kaitsmas eelnõud, et hüvitama hakataks teisest päevast. Ning samal ajal teeb Keskerakonna aseesimees pealinnas teise ettepaneku volikogule.