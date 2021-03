Olen põhimõtteliselt nõus, et lukustamine on äärmuslik abinõu, mida tuleb rakendada siis, kui muud meetmed enam ei aita ja kui on oht, et meditsiinisüsteem ei saa enam suurenenud hulga haigetega hakkama. Selle eeldus on, et kõik eelmised nakkuse leviku piiramise meetodid on ennast ammendanud.

Enne viimaste piirangute kehtestamist oligi Eesti jõudnud niisugusesse olukorda – ennekõike Tallinnas, Harjumaal, Lääne- ja Ida-Virumaal. Iga päev lisandus rohkelt uusi nakatunuid ja terviseameti võime iga üksiku juhtumiga tegelda oli ammendunud.

Kas, millal ja kuidas saab Eestis piiranguid lõdvendada, oleneb ennekõike sellest, kui