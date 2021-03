Järjekordne Mulgi Häärberis hooletusse jäetud ohver võitleb haiglas oma elu eest

„Mulgi Häärberi juhi käitumine on kriminaalne, valed ja vassimised. Miks ei kutsuta vanainimestele õigel ajal kiirabi? See pole ju firmale väljaminek. Miks jäetakse need inimesed abitusse seisundisse ja viiakse ära jalad ees või sellises olukorras, kust väljapääsu enam pole? Firma ei pea ju maksma kiirabi kulusid. Nad peavad vaid valima numbri 112, aga nad ei tee seda. Miks?”

Nii küsivad Hallistes tegutseva Mulgi Häärberi eakatekodu juhtimise ja inimeste tervist puudutavate otsuste kohta selles majas elanud Kalju lapselapsed. Nad ei tea, kas nüüdseks enam kui nädala Tartu Ülikooli kliinikumi intensiivraviosakonnas olnud vanaisa tuleb sellest eluga välja.