Järjekordne Mulgi Häärberis hooletusse jäetud ohver võitleb haiglas oma elu eest

9. märtsi õhtul helistas hooldekodu juht Merle Palk ühele lapselastest ja andis teada, et Kalju tuli majas leviva koroonaviiruse tõttu teise, n-ö puhtasse tsooni kolida. Vanaisa olevat sellel hetkel olnud viiruse suhtes veel negatiivne. Palk ütles lapselapsele, et Kalju oksendab ja teeb püksi. „See tulenevat hooldekodu juhi sõnul sellest, et vanaisa on dementne ning teise tuppa kolimise pärast segaduses. Dementsete inimeste puhul olevat muutustele sel moel reageerimine täiesti normaalne,” rääkisid lapselapsed.

2019. aasta oktoobris otsustas perenõukogu, et panevad vanaisa Halliste eakatekoju, Mulgi Häärberisse. See tundus ideaalne variant: lähedal elavad lapselapsed said vanaisaga igapäevaselt edasi suhelda ja vanaisale eakatekodus meeldis, tal oli oma tuba. See oli puhas ja korras ning kõik oligi hästi. „Vanaisa oli hoitud ja me ei leidnud, et midagi oleks olnud pahasti. Seniajani, kuni ta nüüd voodisse jäi,” räägivad lapselapsed.

Tagantjärgi arvavad lapselapsed, et selleks hetkeks oli vanaisa tegelikult juba haige. See ei pruukinud olla veel COVID-19, kuid külmetus või kopsupõletik. Nimelt nägi üks lastelastest 3. märtsil vanaisa eaketekodu juures riisumas, vaid kampsuni väel. Lapselaps ütles: vanaisa, marss tuppa ja jope selga.

Alles hiljem said lapselapsed teada, et sellel kuupäeval oli koroonaviirus Mulgi Häärberis juba sees ning kõik pidanukski istuma oma toas.

Kuid tagasi hilisemate sündmuste juurde. Järgmisel päeval, 10. märtsil uurisid lapselapsed Merle Palgilt taas: mis seisus vanaisa on? Vastuseks saadi: juba parem, kõik on hästi, ainult natukene segaduses veel.

Samasugused vastused tulid ka edaspidi.

„Vanaisa on väga haige”



Lapselapsed said teada, et 12. märtsil pidi toimuma uus koroonaproovide võtmine. Päev hiljem helistasid nad Mulgi Häärberisse ja said vastuseks, et testitulemusi veel pole. „Järgmisel hommikul, 14. märtsil, helistasime uuesti ning siis saime vastuseks, et testitulemus on positiivne ja vanaisa on väga haige.”

Merle Palk lubas Kalju lapselapsele, et samal õhtul saavad nad vanaisaga videokõne teha. Seda aga ei toimunud, sest Palk andis teada: Kalju on viidud tagasi oma vanasse tuppa ja magab nii sügavalt, et teda ei tihata üles äratada. Palk lubas lähedastele teada anda, kui vanaisa tervisega on mingeid muutusi.

Esmaspäeval 15.märtsil ootasid lähedased Kalju tervisliku seisukorra kohta uudiseid, kuid infot ei tulnud. Lõuna paiku kirjutas üks lastelastest juhataja Palgile Messengeris kirja ja küsis vanaisa seisukorra kohta. Vastust ei tulnud. Lapselapsed mõistsid, et Palgil ja teistel töötajatel on kiire, ent sama päeva õhtul otsustati veel üks kõne Palgile teha.