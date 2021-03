NÄDALA NÄGU | Andrus Kivirähk: ajalooline isik

Ratas ei soovi avalikult tunnistada, et kogub eksponaate oma tulevase majamuuseumi tarbeks. Et selline asutus kunagi moodustatakse, on enam kui kindel. Ja siis kuluvad marjaks ära need nõud, mille pealt suurmees kunagi söönud on. Aga kust sa neid aastate pärast enam üles leiad? Kohmakad ja taipamatud köögitöölised on ajaloolise taldriku ehk juba ära lõhkunud! Sellepärast on mõistlik komplekteerida esinduslikku kollektsiooni just nüüd ja praegu.