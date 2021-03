Arstid hädas: patsiendid kuulavad ekspertide asemel Paljast Porgandit

Arstid on üha rohkem hädas sellega, et inimesed usaldavad blogijate tervisenõu rohkem kui arstide oma. Samal ajal arvavad blogijad, et jälgijad peaksid suutma nende jagatavates arvamustes orienteeruda. Olukorra teeb keerulisemaks see, et tihtilugu pole aru saada, milliste soovituste eest on blogijad raha saanud ja milliste eest mitte. Ühe nn mõjuisikuga on tekkinud nii suur probleem, et naistearstid ja arstitudengid on asutanud töörühma, et tema jagatavat väärinfot kummutada.

Palja Porgandina tuntud Merilin Taimre on üks Eesti populaarsemaid blogijaid ja suunamudijaid. Kunagi peamiselt retseptidest ja trennist kirjutanud Taimre on aastate jooksul võtnud üha põhjalikumalt fookusse kõikvõimalikud terviseteemad, paludes, et inimesed võtaksid oma tervise eest rohkem vastutust, otsiksid tervisehädade juurpõhjuseid ega usaldaks pimesi arste. Kuigi Taimre rõhutab, et ei ütle kellelegi ette, mida tuleb teha, kiidavad tema soovitused üsna konkreetselt ravimeetodeid heaks või mõistavad hukka.