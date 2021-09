LP ARHIIVIST | ABBA - popmuusika ajaloo parimad meloodiate loojad. „Nõukogude Liidus polnud kellelgi aimu, et diskomuusika on seotud geikultuuriga”

Tänavu möödub pool sajandit sellest, kui ABBA neli liiget said tuttavaks ja hakkasid stuudios koos muusikat salvestama.



Rootsi kultusansambel ABBA teatas, et üle pika aja on nad tulnud kokku ning teevad uut muusikat. Uus album avaldatakse novembris ning sellel on kümme uut lugu.