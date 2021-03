Lauri Hussar: Kaja Kallase teine ajalooline viga

See on olnud meie pere teadlik valik, et välistada väikseimgi võimalus, et nad võiks kroonviirusega nakatuda. Tean, et samamoodi käituvad kümned minu head sõbrad ja tuttavad, kellest paljud ei riski oma eakate lähedaste tervisega isegi siis, kui esimene vaktsiinidoos on neile juba tehtud. See kõik räägib hoolimisest ja murest, aga mis peamine – vastutustundest.

Selle nädala teisipäeval plahvatas sotsiaalmeedia peaminister Kaja Kallase näoraamatu postituse peale, milles Kallas ütles, et kui viiruse levik ei peatu, siis jääb Eesti kogu suveks lukku.