Biden hakkab pärast uusi massitulistamisi relvaseadusi karmistama

Relvaseaduste karmistamise toetajad juhtisid tähelepanu, et peale Boulderi ja Atlanta tulistamise on USA-s olnud märtsi jooksul veel arvukalt mitme ohvriga tulistamisi. Need ei pälvinud väiksema surnute hulga tõttu suurt tähelepanu. Näiteks sai 14. märtsil Chicago peol toimunud tulistamises haavata 15 inimest, neist kaks surmavalt. Tapjat pole siiani tabatud.

Viimase viie aasta jooksul on USA-s toimunud vähemalt 29 tulistamisjuhtumit, mille tõttu on hukkunud neli või rohkem inimest. Ehkki ameeriklased moodustavad maailma elanikkonnast veidi üle 4%, on neil 42% maailma tulirelvi. The New York Times märgib, et relvaseadusi muudetakse osariigiti poliitiliste jõujoonte järgi. 13-s demokraatide juhitud osariigis on viimastel aastatel reegleid karmistatud, ent 14-s vabariiklaste valitsetud osariigis hoopis leevendatud.