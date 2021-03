Eesti on ELis vaktsineerimise tempolt inimese kohta hetkel esikolmikus. Võrreldes UK, USA ja Iisraeliga on maailma võimsaima majandusliidu vaktsineerimise tempo küll piinlikult madal, aga selline on meie tänane reaalsus.

Olukorras, kus vaktsiinid on niivõrd defitsiitne kaup, on väga oluline jälgida, kellele see esmajoones läheb.