Tööstusinnovatsioon on olnud kallis ja seetõttu pole Eesti ettevõtted suutnud konkureerida. Need summad, mis maailma konkurentsi jõudmiseks põhjanaabrite poolt kulutatakse on suurusjärgult võrreldavad kogu Eesti riigi haridus- ja teadusrahastusega. Kuid spetsialiseerudes on meil siingi võimalus.