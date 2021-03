NÄDAL KOMMENTAARIUMIS | Kaja tudeerib Žižekit, Martinil on suured teadmised Bilderbergi grupist

„Võib-olla peaks linnaosa vanem ise inimestele selgitama Eestis kehtestatud nõudeid, maskide kandmist vajalikkust ja distantsi hoidmise nõuet. Praegu on kõigil raske ja ei maksa arvata, et see on teiste pealinnlaste kohus.”

„Sveti jutt meenutab natuke seda kuidas läänemaades lennatakse igale poole peale rassismisüüdistustega al a „see on sest, et olen must”. Lasnamäel elavad täna nii eestlased kui ka venelased ja russofoobiat Lasnamäe elanike suhtes ei maksa tikutulega otsida. Loomulikult on eestlaste ja eesti poliitikute hulgas russofoobe, aga see pole antud juhul teema.

Iseenesest on tekkinud ajalooline võimalus: kui muidu on keskerakondlased mööda kurki saanud, et on maksumaksja rahva ees roninud ennast PBK-sse kiitma, siis praegusel juhul on see lausa vajalik, et Svet ise, Kõlvart, Toom, Korb, Jufereva, Ivanova, Stalnuhhin ja teised läheksid eetrisse ning teataksid, et jutud mida levitavad Venemaa riigikanalid ning mis ringlevad venekeelsetes kommentaariumites lääne vaktsiinide kohta on valed, Sputniku Eestisse lähimatel aastatel ei tule kuna tootmine on liiga väike ning kutsuksid üles oma valijaid vaktsineerima kuna see päästab elusid eelkõige vanusegrupis 65+.”