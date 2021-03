VASTULAUSE | Triin Teramäe: Yana Toomi stalinlik ümberrahvastamine ja vihaõhutamine ei ole Euroopas tolereeritavad

On taunitav, et eurosaadik külvab järjekordselt rahvastevahelist vaenu ja õhutab viha. Ometi peaks ta olema kursis, et Euroopas ei ole rahvastevahelise viha õhutamine üldse tolereeritav. Samamoodi nagu Toomi rassistlikud ja diskrimineerivad väljaütlemised Euroopa imepisikese põlisrahva, eestlaste, suunal.

Tundub, et Teine maailmasõda ja natsisim on Toomile hingelähedased teemad. Tuletan poliitikule siiski meelde, et II MS on eestlased mõnede ajaloolaste hinnangul isegi rohkem kannatanud rahvus kui koletu genotsiidi läbi teinud juudid.

Yana Toom võiks mõelda ka olukorrale kui Moskvas ei oleks enam vene lasteaedu ega koole, ainult mongoli-vene segakoolid, kus domineerib mongoli keel ja kultuur aga vene lapsevanemad oma laste õigust vene koolile Venemaal kaitsta ei tohiks?