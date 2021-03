Terviklikku koroonaandmebaasi ei tule enne jaanipäeva

Sotsiaalministeeriumis pandi kokku eelnõu, mis aitab tagada vajalikku terviseandmete vahetust riiklike registrite vahel. 18. märtsil esitas valitsus eelnõu riigikogule, 22. märtsil toimunud sotsiaalkomisjoni istungil määrati esimene lugemine 7. aprillile. Kuna eelnõu menetletakse aga tavakorras, jõustuvad seadusemuudatused eeldatavasti alles jaanipäevaks.

Eelnõuga muudetakse kahte seadust: nakkushaiguste ennetamise ja tõrje ning maksukorralduse seadust. Eelnõu seletuskirjas seisab, et mitmesuguseid olulisi andmeid, mis on epideemia tõrjeks hädavajalikud, praegu nakkushaiguste registris ei ole. Veel tuuakse esile, et eelnõu kiirendab terviseameti töökorraldust, analüüsiprotsessi ja vähendab andmete saamisega seotud ajakulu.