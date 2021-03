Jeemeni mässulised vastavad rahuettepanekutele ägedamate rünnakutega

Pärast kuus aastat kestnud ohvriterohket sekkumist Jeemeni kodusõtta on Saudi Araabia viimaks nõus vaherahukõnelustega, mida nõuab ka nende suur liitlane USA. France24 teatel lubas Saudi Araabia juhitav koalitsioon hea tahte märgiks kolmapäeval Jeemeni Hodeidah’ sadamas randuda neljal tanklaeval, mille lastiks oli peale 45 000 tonni diislikütuse ja 5000 tonni vedelgaasi 22 000 tonni toiduaineid. Tähtis sadam on seni olnud pikalt saudide blokaadi all, sest linna kontrollivad alates 2014. aastast vahelduva eduga Houthi liikumise mässulised. Saudi Araabia sõnul smugeldab Iraan laevadega mässulistele relvastust ja laskemoona, kuid ühtlasi süvendab blokaad riigis valitsevat näljahäda.

Regiooni asjatundjate arvates võivad USA ja Saudi Araabia järeleandmised mässulisi hoopis julgustada. Saudide viimasest ettepanekust polnud möödas nädalatki, kui Houthid võtsid sihikule Saudi Araabia nafta- ja sõjaväerajatised.