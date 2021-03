Jeemeni mässulised vastavad rahuettepanekutele ägedamate rünnakutega

Möödunud nädalal teatas Saudi Araabia välisminister Faisal bin Farhan, et riik on valmis sõlmima Jeemenis vaherahu Iraani toetusel tegutseva Houthi liikumisega, et lõpetada seitse aastat väldanud verine sõda. Vaherahuettepanek on vaenupoolte ja USA diplomaatide hiljutiste mitteametlike kohtumiste jätk. Neid on Financial Timesi andmetel võõrustanud neutraalne Omaan, kes püüab sõjakas regioonis tihti eri konfliktide osalisi lepitada.